В Севастополе планируется чисто мужской субботник

В Севастополе 5 марта планируют провести субботник, в котором примут участие только мужчины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил председатель Севастопольской горгосадминистрации Валерий САРАТОВ.

«Мы посоветовались на аппаратном совещании и приняли решение: может, он не будет супермассовым, но мы хотим 5 марта провести субботник, посвященный женщинам Севастополя, чтобы на этот субботник вышли только мужчины», - сказал он.

По словам руководителя города, «погода еще не очень хорошая, чтобы что-то копать, но давайте сделаем такие вещи: возьмем в руки секаторы, пилы, и немножко всякую поросль уберем, поработаем физически».

По словам В.САРАТОВА, если не будет сильного дождя, можно будет начать разбивку сквера на улице Корчагина. «Может, посадим там первые деревья», - сказал он.

Вместе с тем губернатор добавил: «Когда неофициально разговаривали, мои коллеги говорили: «А что же мы будем делать без женщин, если женщины не выйдут?».