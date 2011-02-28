Преступная группа крала аккумуляторы с машин

Оперативниками Приморского РОВД Одессы задержаны злоумышленники, специализировавшиеся на хищении аккумуляторных батарей из автомобилей.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей УМВД Украины в области, «изобличить воров помогла одна из уличных камер видеонаблюдения, заснявшая момент кражи аккумулятора из десятого по счету автомобиля».

Подельники, один из которых недавно вернулся из мест заключения, сдавали аккумуляторы в пункты приема металлолома, предварительно вылив электролитную жидкость.

По задокументированным фактам возбуждено и расследуется уголовное дело согласно признакам ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, по данным милиции, задержана еще одна одесская банда, специализировавшаяся на кражах ценных вещей граждан из салонов автомобилей. Она действовала на территории Одесской и Николаевской областей. Организовал преступную группу в составе трех лиц 40-летний рецидивист. Уже установлено, что в течение двух последних лет злоумышленники, используя «специальные сканеры, нейтрализовывали автосигнализацию автомашин, проникали в салон машин и похищали оттуда ценности».

В частности, возле одного из ресторанов злоумышленники обнаружили оставленный без присмотра джип «Тойота Прадо». Воспользовавшись своим инструментарием, воры проникли в салон и украли 500 тыс. грн. Подобных краж, к которым причастны, по данным милиции, члены этой ОПГ, насчитывается около двух десятков.

При обыске по месту жительства задержанных изъяты сканеры кодов систем автосигнализации, специальное оборудование для открытия автозамков, автомобиль «Опель Омега», который использовался для совершения преступлений, 4 похищенных ноутбука, 10 мобильных телефонов, 19 тыс. долл. и другие вещественные доказательства.

Задержать банду удалось в Николаеве, где из салона автомобиля «Фольксваген-Пассат», припаркованного у торгового центра, воры похитили 2100 грн. В отношении участников ОПГ также возбуждено дело по признакам ч. 2 ст. 185 УК Украины.