Водитель самовольно включал губернаторскую мигалку

Глава Тернопольской облгосадминистрации Валентин ХОПТЯН заверяет, что его автомобиль больше не будет ездить без надобности с включенным световым маяком.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам руководителя ОГА, по этому поводу он уже провел серьезную беседу с водителем.

«Как каждый молодой шофер он где-то, может, хотел пощеголять. Информация ко мне дошла, мне подсказали люди, я им за это благодарен. Мной уже сделаны серьезные замечания, и машина не будет ездить без надобности с включенным маячком. Теперь его водитель уже не использует», – заверил В.ХОПТЯН.

Руководитель области прибавил, что его автомобиль может быть оборудованным световой мигалкой.

«Ее разрешено использовать, когда это необходимо – во время встречи высокодолжностных чиновников: когда приезжают премьер-министр или президент государства», – объяснил В.ХОПТЯН.