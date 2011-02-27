Украину на Евровидении будет представлять Мика Ньютон

Финал отбора участника от Украины на песенный конкурс «Евровидение» завершен. Имя победительницы в прямом эфире Первого национального телеканала объявил Савик Шустер.

Победителя из 19 участников финала определяли путем смс-голосования (45% голосов), интернет-голосования (10%) и голосами жюри (45%). В сумме наибольшее количество баллов получила Мика Ньютон. На втором месте оказалась Злата Огневич, на третьем - Джамала.

Победительница исполнила песню "Ангелы", с которой и поедет на "Евровидение" в Дюссельдорф в мае с.г.