В Киеве автомобиль съехал в озеро: погибли трое

21 мая стало известно, что в воскресенье о 22.36 в Днепровском районе Киева по ул. Радужной, 15 в озеро Радунка съехал легковой автомобиль ВАЗ-2110, в результате чего погибло трое местных жителей.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, вчера спасательными подразделами МЧС автомобиль с телами погибших был поднят из воды.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.