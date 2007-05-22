В Киеве автомобиль съехал в озеро: погибли трое
08:29, 22 мая 2007Разное
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Инцидент произошел в Днепровском районе
21 мая стало известно, что в воскресенье о 22.36 в Днепровском районе Киева по ул. Радужной, 15 в озеро Радунка съехал легковой автомобиль ВАЗ-2110, в результате чего погибло трое местных жителей.
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, вчера спасательными подразделами МЧС автомобиль с телами погибших был поднят из воды.
По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.
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