На трассе Мукачево-Львов столкнулись два автомобиля: трое погибших

Поблизости с. Крилос Галицкого района Ивано-Франковской области, на 332-ом километре автодороги Мукачево-Львов, вчера произошло столкновение двух легковых автомобилей Daewoo Lanos и Renault Logan.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия три человека погибли, двое пострадавших с травмами разных степеней тяжести госпитализированы в больницу.