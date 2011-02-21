На трассе Мукачево-Львов столкнулись два автомобиля: трое погибших

09:07, 21 февраля 2011
Разное
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Еще два человека пострадали

Поблизости с. Крилос Галицкого района Ивано-Франковской области, на 332-ом километре автодороги Мукачево-Львов, вчера произошло столкновение двух легковых автомобилей Daewoo Lanos и Renault Logan.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия три человека погибли, двое пострадавших с травмами разных степеней тяжести госпитализированы в больницу.

 

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