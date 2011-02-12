Дело экс-милиционера, которому депутат откусил палец, дошло до суда

Прокуратура Сумской области завершила расследование и направила в суд уголовное дело по обвинению бывшего начальника отделения спецподразделения «Сокол», который в 2007 году осуществил попытку захвата депутата Шосткинского городского совета, но тот смог вырваться, откусив милиционеру палец.

Как передает корреспондент УНИАН, по информации старшего следователя прокуратуры Сумской области Александра ГЛЯДЧИШИНА, нападавшим тогда не удалось полностью выполнить план нападения из-за того, что потерпевший оказал им сопротивление. Обороняясь, он откусил одному из нападавших фалангу пальца, которая была обнаружена во время осмотра места происшествия.

В течение трех лет личности совершивших нападение на местного депутата не удавалось установить. Затем прокуратура области получила информацию, что оно могло быть совершено работниками милиции. Следователь прокуратуры назначил ряд экспертиз, в том числе экспертизу ДНК, которая показала, что кровь, обнаруженная на месте происшествия, действительно принадлежит одному из бывших милиционеров. Таким образом удалось раскрыть это преступление и установить личность одного из участников нападения. Ему предъявлено обвинение в совершении хулиганства в составе группы лиц и превышении власти и служебных полномочий, сопровождавшемся насилием. Дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В отношении остальных участников нападения, которые остаются неустановленными, уголовное дело выделено в отдельное производство и направлено прокурором для дальнейшего расследования.