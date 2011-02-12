На Прикарпатье отмечают 140-летие с рождения Леся Мартовича

На Прикарпатье торжественно отмечают 140-летие со дня рождения украинского писателя Леся Мартовича.

Как передает корреспондент УНИАН, вчера в национальном университете Прикарпатья имени Василия Стефаника состоялась Всеукраинская научно-практическая конференция «Художественно-смысловые координаты творчества Леся Мартовича», посвященная 140-й годовщине со дня рождения украинского писателя-сатирика, члена «Покутской троицы».

Конференция собрала около 70 исследователей творчества Л.Мартовича из всей Украины.

На конференции был презентован первый том Полного издания произведений Леся Мартовича под редакцией доцента Прикарпатского университета Анны МАРЧУК. Издание подготовлено по оригиналам рукописей, которые хранились в архивных фондах и музеях. В первый том вошли все известные на сегодняшний день рассказы Л.Мартовича. Большинство рассказов подготовлено по первым прижизненным сборникам «Нечитальник», «Хитрий Панько та інші оповідання», «Стрибожий дарунок і інші оповідання» с соответствующими комментариями и словарем малопонятных слов.

Сегодня же на родине Л.Мартовича, в селе Торговица Городенковского района Ивано-Франковской области, проходят торжественные мероприятия, приуроченные 140-летнему юбилею Леся Мартовича, под названием “Не для славы, а для людей”.

Утром в селе состоялась Святая Литургия, затем участники праздничной колонной прошли по улицам к музею Леся Мартовича и дому-усадьбе. Возле памятника Л.Мартовичу состоялись молебен и вече с участием руководителей областной и районной власти, писателей и общественности.

Завтра, 13 февраля, в с. Торговица будут соревноваться сельские команды Городенковского района в турнире по мини-футболу, который посвящен памяти писателя, и можно будет увидеть представление молодежного театра института искусств Прикарпатского национального университета им. В.Стефаника по произведениям Л.Мартовича. А в общеобразовательных и внешкольных заведениях Городенковского района пройдут педагогические чтения, воспитательные часы, просветительские мероприятия, посвященные памяти Л.Мартовича.