Генассамблея ООН избрала 14 новых членов Совета по правам человека

Сегодня Генеральная ассамблея ООН избрала 14 новых членов Совета по правам человека. Как сообщается на сайте ООН, все новые члены избраны на трехгодичный период, который начинается 12 июня.

От группы восточноевропейских государств за два места в Совете боролись три страны: Беларусь, Словения и Босния и Герцеговина. Словения прошла в первом туре голосования. А Босния и Герцеговина победила Беларусь во втором раунде. За нее проголосовали 112 государств, а за Беларусь - 72. Таким образом, Словения и Босния и Герцеговина заменят в Совете ООН Чехию и Польшу.

От африканских государств в Совет были избраны Ангола, Египет, Мадагаскар и переизбрана Южная Африка. От Азии были переизбраны Индия, Индонезия и Филиппины, а также избран Катар, от государств Латинской Америки и Карибского бассейна - Боливия и Никарагуа.

Западную Европу в Совете будут представлять Нидерланды и Италия. За место от этого региона боролась также Дания. В первом туре она, как и Италия, получила 114 голосов государств-членов ООН, однако во втором за нее проголосовали 86 государств, а за Италию - 101.