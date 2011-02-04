Кто воспользуется египетской революцией?

Наконец-то стал известен американский сценарий для Египта: президент Мубарак должен уйти, а его место занять с недавних пор вице-президент, шеф секретных служб («мухабарат») Омар Сулейман, который и возглавит переходное правительство до новых выборов. До сих пор Вашингтон избегал прямых требований отставки Мубарака, ограничиваясь риторикой об «упорядоченном переходе власти», да и то уже после объявленного обещания давнего союзника не принимать участия в следующих президентских выборах, которые должны были состояться во второй половине этого года.

Генерал Сулейман – самая приемлемая фигура для США, гарант продолжения политики Мубарака в регионе – относительно сохранения мирного соглашения с Израилем и враждебной позиции к Ирану. К личным достоинствам Сулеймана в глазах Вашингтона относят тесное сотрудничество с ЦРУ в скандальном деле о тайных тюрьмах, перевозках, пытки подозреваемых в принадлежности к международным террористическим группировкам (без суда и права на защиту). К тому же генерал хороший знакомый, даже друг многих в Тель-Авиве. В свое время выступал посредником в урегулировании конфликта между палестинскими движениями “Фатх”, руководящим Палестинской Администрацией на Западном берегу Иордана, и “Хамас”, удерживающим власть в Газе, но, по всеобщему признанию, его посредничество только усилило раскол в палестинском освободительном движении.

В идеале именно Сулейман должен быть избран президентом после этого «упорядоченного перехода». И он уже ведет себя как лидер, предлагая переговоры оппозиционным силам, включительно с «Братьями-мусульманами». При условии прекращения уличных протестов. Демонстрирует он лояльность и к Мубараку, публично называя его «отцом» (прямо как когда-то Ющенко Кучму) – а это значит, что весь генералитет монолитен в настроениях и следует корпоративной солидарности. А главное, за Сулейманом – армия, наиболее уважаемый и самый сильный институт в египетском обществе, - за влияние (и физическую силу) которой еще не может побороться ни одна оппозиционная сила, включительно с исламистами.

Нобелевский лауреат Мохамед Эль-Барадей явно проигрывает в лояльности по сравнению с Сулейманом. В Вашингтоне ему не забудут нежелание на должности директора МАГАТЭ способствовать санкциям против Ирана и публичные заявления об отсутствии доказательств, что Тегеран создает ядерное оружие, более того, идею проверить израильские ядерные объекты, что и для Тель-Авива, и для Вашингтона является посягательством на святое.

Другой до недавнего времени известный оппозиционер Айман Нур, когда-то главный оппозиционный кандидат против Мубарака на президентских выборах, ведет себя на удивление пассивно, похоже, чувствуя, что полученный тогда результат в 8% голосов не был слишком сфальсифицированным.

Европа же в целом не может прийти в сознание от египетского наказания. Теперь интересно, кто осмелится первым повторить за Вашингтоном требование Мубараку уйти как можно скорее. До сих пор в европейских столицах и Брюсселе просто скулили об осторожности. Больше всего потешил спикер по международным делам европейских консерваторов в Европарламенте англичанин Чарльз Теннок: «Прямые призывы к смене режима – это большой риск, кроме этого, это вмешательство во внутренние дела страны, которая долгие годы являлась союзником Запада». Это, кстати, тот самый Теннок, который годами кричит, что нужно свалить «последнего диктатора Европы» Лукашенко. Здесь он «вмешательства во внутренние дела страны», похоже, не видит. Теннок, припоминается, пару лет назад через европейскую прессу обращался и к Ющенко с предложением снять свою кандидатуру на выборах президента в интересах Юлии Тимошенко. Конечно, и в этом он не видел «вмешательства». А вот, например, когда в Албании две недели назад правительственные войска застрелили трех и ранили полторы сотни участников марша оппозиции, то здесь Теннок со товарищи – ни слова, ни полслова…

Другой весомый интерес Европы в Египте, как и в Тунисе, - экономический. Нужно защитить своих инвесторов и их прибыли. Уже подсчитали, что во время массовых протестов экономические убытки достигли 8 миллиардов евро. Кто компенсирует эти непредвиденные потери европейского капитала? Кстати, никто в Европе не спешит наложить арест на имущество и заморозить счета экс-президента Туниса Бен Али, которые только во Франции оценивают в 6 миллиардов евро, более того – вернуть, так сказать, награбленное народу.

О семействе Мубарака вообще молчат. Оно и понятно: кто во вред себе будет терять таких ценных инвесторов? Это и объяснение тем наивным в Украине, которые на неофициальных встречах расспрашивают послов стран ЕС, не введут ли они санкции против украинских должностных лиц, как это сделали с Лукашенко и полутора сотней белорусских чиновников. Послы же в ответ, чувствуя неловкость, говорят о диалоге, выражают обеспокоенность... Действительно, кто осмелится искренне сказать, что замораживание состояний Лукашенко в Европе равносильное лишению его земельного участка на луне – ни первого, ни второго у белорусского президента в европейских странах, понятно, нет.

Поэтому, революция в Египте упорядочивается. Оппозиционные партии, включительно с исламистами, кроме лозунга «Долой Мубарака!», ничего еще не изобрели и заявили о готовности принимать участие в переговорах и даже в переходном правительстве. И, как уже убедились, под пристальным глазом Вашингтона. Народ понемногу будет утомляться и терять эйфорию. Вскоре людям можно будет сказать: «Благодарим за работу, можете идти и… не мешайте нам работать для вашего блага». Как это произошло в Киеве в январе 2005 года.

Игорь Слисаренко