В Крыму судят сутенеров, которые поставляли девушек в Киев

В Ленинском районном суде Автономной Республики Крым начались первые слушания по делу ОПГ, вербовавшей девушек - жительниц восточного Крыма, для предоставления интим-услуг за деньги в городе Киеве.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в АРК, дело в отношении членов ОПГ передано в суд в начале декабря 2010 г. В состав группы входили четыре человека. Двое из них - жители Керчи, двое - киевляне. Злоумышленники привлекли к занятию проституцией около 20 девушек из разных областей Украины.

По словам полковника Сергея ДЕМИНА, Керченский полуостров правоохранители давно называют "донором для поставки девушек" - из-за высокой плотности населения, повальной безработицы, низкой социальной защищенности жительницы этого региона поддаются уговорам вербовщиков и отправляются на заработки.

"Соискательницы" ехали в Киев не от хорошей жизни: многих дома ждали голодные дети, кто-то подвергался насилию в семье. Работать девушкам приходилось в ужасных условиях, под жестким моральным и психическим давлением. "Ночных бабочек" вывозили на точки на трассе близ Броварского шоссе, станций метрополитена и территорий, прилегающих к элитным гостиницам. В зимний период им приходилось часами мерзнуть на улице. Доходы ОПГ составляли от пяти до семи тысяч гривень в день", - рассказал С.ДЕМИН.

В отношении участников ОПГ по факту сутенерства в составе группы возбуждено уголовное дело по ст. 303 Уголовного кодекса Украины. Им грозит от 7 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В 2010 году сотрудниками Управления борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУ МВД Украины в АРК, была выявлена и пресечена деятельность двух межрегиональных организованных преступных групп, которые действовали на территории полуострова в течение 2008-2010 годов.