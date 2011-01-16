Оранжевую революцию организовали тамплиеры?

За Оранжевой революцией 2004 года стояло тайное общество храмовиков, боле известное как Орден Тамплиеров. Информация об этом прозвучала на телеканале «Интер» в специальной программе «Брама часу», посвященной деятельности масонских лож в Украине.

По утверждению Андрея Ватолкина, слова которого приводились в эфире, современная история Украины якобы представляет ничто иное, как борьбу двух католических тайных обществ — Ордена Святого Станислава и Ордена Тамплиеров. «Большинство силовиков Кучмы назначались из Ордена святого Станислава», — отметил он.

Ватолкин полагает, что убитые зимой 2005 года министр транспорта Анатолий Кирпа и министр внутренних дел Юрий Кравченко также принадлежали к Ордену Святого Станислава, но поплатились за то, что «узнали лишнее».

Журналистам удалось записать короткий комментарий руководителя Ордена Тамплиеров Украины Александра Яблонского, заявившего о захоронении легендарной Чаши Грааля в окрестностях Середнянского замка. Он подчеркнул, что «Середнянский замок и Каменец-Подольский магистрат» свидетельствуют о вековой истории и постоянном присутствии тамплиеров на территории страны.

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