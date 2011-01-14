В Укрспецэкспорте объяснили суть «иракской проблемы»

Руководство «Укрспецэкспорта» прилагает усилия для того, чтобы выполнить контракты по поставкам военной техники, которые оказались на грани провала по вине прежнего руководства компании. Об этом УНИАН сообщила пресс-службе «Укрспецэкспорта».

Так, в декабре был активизирован переговорный процесс по вопросам поставки в Ирак самолетов АН32Б. Результатом переговоров стал протокол, в котором стороны зафиксировали возможность решения проблемы, которая препятствовала выполнению контракта.

По данным источника, проблема возникла из-за того, что ДП «Прогресс» (дочернее предприятие «Укрспецэкспорта») подписал договор с серийным заводом «Антонов» о производстве самолетов АН32Б до заключения соответствующего контракта с Ираком. В контракте иракские партнеры оговорили, что все комплектующие самолетов должны быть не старее 2009 г. выпуска. В договоре с «Антоновым» этот пункт отсутствовал. Контракт с Ираком был заключен в мае 2009 года.

Таким образом, отмечает источник, в произведенных для Ирака самолетах оказались комплектующие, изготовленные до 2009 года, и иракская инспекция предъявила претензии.

Новое руководство «Укрспецэкспорта» приложило максимум усилий для того, чтобы не допустить разрыва контракта. В частности, украинская сторона предложила Ираку заменить все старые детали новыми. Переговорный процесс продолжается.

Пресс-служба напоминает, что в 2009 г. компанией «Укрспецэкспорт» руководил Сергей БОНДАРЧУК, а контракт с Ираком подписывал заместитель главы ДП «Прогресс» Тарас ШЕЙКО. 10 июня 2010 г. Президент Виктор ЯНУКОВИЧ назначил главой «Укрспецэкспорта» Дмитрия САЛАМАТИНА.