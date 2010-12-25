Вблизи Симферополя горела недостроенная мечеть

Недостроенное здание, которое могло стать мечетью, горело прошлой ночью в поле на территории самовольно занятого земельного участка в Симферопольском районе Крыма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-служба крымского управления МВД.

Информация о пожаре, в результате которого сгорела крыша здания, поступила в милицию в субботу утром. «Недостроенное здание, со слов заявителя, впоследствии могло быть мечетью», - говорится в пресс-релизе.

Вместе с тем, крымское управление МЧС не сообщает возможное назначение здания, упоминает, что о его собственнике «ничего неизвестно», юридического адреса у объекта нет.

«Недострой представляет собой неоштукатуренное нежилое здание 12 на 13 метров, выполненное из ракушняка и накрытое крышей. Электропроводка отсутствовала», - говорится в пресс-релизе.

По информации МЧС, сообщение о пожаре поступило к спасателям в ночь на субботу от водителя, проезжавшего по трассе и увидевшего горящее здание.

«Сигнал поступил слишком поздно, к моменту прибытия пожарного подразделения уже практически нечего было тушить, кровля обрушилась, а вблизи не было никаких строений», - сказано в пресс-релизе.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС и МВД. Устанавливается причина возгорания.