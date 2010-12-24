Эксперты: Украина должна быть уникальной

Первоочередное решение экономических вопросов украинскими политиками не приводит государство к развитию, так как «только культурно развитый человек может способствовать решению экономических проблем». Такую точку зрения высказала ведущий научный сотрудник отдела культуры Национального научно-исследовательского института украиноведения Валентина БОРИСЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН на тему «Зимние праздники. Традиции: от прошлого к современности».

В частности, она отметила, что культуру зачастую относят к второстепенным вопросам, но по ее мнению, «в условиях деградации общества нет смысла поднимать вопросы экономики», а акцентировать внимание на возрождении духовности.

«В условиях глобализации, вопрос сохранения народных традиций особенно важен. Уже третье поколение выросло на постулатах советского периода, и своих традиций они, к сожалению, не знают. Потеря традиций приводит к утрате духовности, государства. Человеческая мудрость произвела систему воспитания - от колыбели до могилы. В традициях есть духовный источник, который питает человека. Возрождение традиций иногда называют шароварщиной. Но настоящая шароварщина сегодня у нас на телевидении, в шоу», - подчеркнула В.БОРИСЕНКО.

Вместе с тем, она отметила, что думающая молодежь пытается возрождать народные традиции, но государство им в этом не помогает.

В свою очередь, директор Центра культуры и истории «Парк Киевская Русь» Людмила НОВИЦКАЯ сообщила о том, что Парк сегодня стал площадкой для нового формата возрождения и изучения традиций Киевской Руси.

Л.НОВИЦКАЯ отметила интерес к возрождению традиций у современной молодежи, которая является членами клубов исторической реконструкции.

«Молодые люди и девушки разных профессий проявляют инициативу не только в воссоздании элементов одежды и быта, но и в изучении традиций, в частности, Киевской Руси. Они изучают песни, интересы и досуг наших предков, воссоздают эти традиции при встречах, в частности, в «Парке Киевская Русь», где они объединились», - рассказала директор «Парка Киевская Русь».

Также она сообщила, что при «Парке Киевская Русь» создан театр, который популяризирует традиции Киевской Руси, показывая спектакли в школах. Выступления творческого коллектива Парка можно будет увидеть на рождественской ярмарке на Певческом поле 25 декабря, 7 и 8 января.

Старший научный сотрудник Национального центра народной культуры «Музей Ивана Гончара» Мирослава ВЕРТЮК сообщила, что Музей разработал концепцию возрождения празднования Рождества и Нового года на основе украинских традиций. По ее мнению, иногда возрождение традиций, превращается в деградацию и уничтожение культуры изнутри.

В свою очередь директор ООО «Динай Тур» Андрей НАЙДЕК считает, что возрождение традиций может способствовать увеличению туристического потока в Украину. При этом он отметил размытое восприятие Украины у западных туристов.

«Чтобы мы отличались, мы должны быть уникальными. Уникальность могут нам дать наши традиции. Чтобы туристы могли увидеть у нас что-то другое, чего у них нет. Опыт показывает, что туристы с удовольствием учатся танцам на Гуцульщине, им нравится разучивать средневековые танцы в Луцке. Людям нравится оторваться от компьютера и вылепить горшок из живой глины. Или познакомиться с вышивкой в Решитиловке», - констатировал А.НАЙДЕК.

По мнению М.ВЕРТЮК, традиция – это то, что, увидев один раз, хочется ощутить ее еще. «Сегодня просительная традиция в колядовании вызывает отторжение, и не хочется открывать двери колядникам, которые пришли только попросить. Но ранее хороший хозяин знал, что как засеют ему в квартире – это его благополучие на весь год. Раньше плохих колядников зазывали, разучивали с ними колядку, и только тогда отпускали – шутя, но это правда, которая может так же что-то изменить», - рассказала эксперт.

По мнению участников пресс-конференции, популяризировать народные традиции в обществе нужно, опираясь на школу, семейное воспитание и СМИ.

«Если они будут пропагандировать и возрождать истинные, неискревленнные традиции, эти знания заработают на все общество, и оно станет лучше», - подытожила В.БОРИСЕНКО.