Автотрасса для Формулы-1 под Киевом будет стоить 1 млрд. долларов

На протяжении двух лет в Иванковском районе Киевской области появится автотрасса для проведения соревнований «Формула-1».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Киевской облгосадминистрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, уже принято решение о выделении под этот проект около 100 га земли. Общая смета работ - около 1 млрд. долларов.

В то же время А.ПРИСЯЖНЮК отказался уточнять, кто именно выступит инвестором строительства, заметив, что лично видел этот проект, уже прошедший экспертное согласование в Дании со специалистами, которые в свое время строили аналогичные трассы в Объединенных Арабских Эмиратах и Сингапуре.

Как подчеркнул А.ПРИСЯЖНЮК, речь идет не только о строительстве автотрассы, поскольку вместе с ней будет построена вся необходимая инфраструктура, включая гостиницы и т. п.

«Я поставил условия реализовать проект не позже, чем за два года», - сказал А.ПРИСЯЖНЮК, заметив при этом, что для реализации данной задачи уже создана и работает соответствующая рабочая группа.