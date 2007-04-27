Мстислава Ростроповича похоронят напротив Бориса Ельцина

Мстислава Ростроповича похоронят недалеко от могилы Бориса Ельцина, сообщила РИА Новости секретарь Фонда Ростроповича Татьяна Загрекова.

"Это будет Центральная аллея Новодевичьего кладбища: там же, где лежит Борис Николаевич, но только напротив", - сказала собеседница агентства.

Знаменитый музыкант Мстислав Ростропович скончался в Москве 27 апреля после продолжительной болезни на 81-м году жизни.

Гражданская панихида по нему пройдет в субботу с 11.00 до 20.00 в Московской Консерватории, а отпевание - в храме Христа Спасителя в воскресенье, с 11.00 до 12.00.