Бывшие сотрудники Ассанжа расскажут о работе в WikiLeaks

Бывший сотрудник сайта WikiLeaks из Германии Даниэль Домшайт-Берг напишет книгу о своей работе в проекте. Книга под названием "Внутри WikiLeaks. Мое время в опаснейшем сайте мира" выйдет в январе, сообщается на сайте издательства.

Обозреватель Forbes Энди Гринберг в своем блоге предполагает, что в книге действительно будут материалы, о которых ранее не сообщалось. "Когда я встречался с основателем портала Джулианом Ассанжем, он сначала выспросил у меня, с кем из команды я разговаривал до него. И заметно успокоился, когда узнал, что Домшайт-Берг мне не отвечает", - приводит его слова Лента.ру.

Домшайт-Берг покинул сайт в сентябре из-за противоречий с Ассанжем. По словам немца, его босс уделял слишком много времени глобальным проектам - публикации документов о вооруженных конфликтах в Ираке и Афганистане - и не обращал внимание на отдельные страны.

После ухода Домшайт-Берг заявил, что создаст немецкий аналог WikiLeaks. Подобным проектом собирался заняться и студент из Исландии Герберт Сноррасон, также покинувший команду Ассанжа из-за противоречий с боссом.