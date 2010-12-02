Российский олигарх Лебедев подаст в суд на первого вице-премьера Крыма

Председатель совета директоров Национальной резервной корпорации (НРК) Александр ЛЕБЕДЕВ намерен обратиться в Севастопольский суд в связи с порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию высказываниями первого заместителя премьер-министра Автономной Республики Крым Павла БУРЛАКОВА и взыскать с последнего 3 млн. грн.

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в России в пресс-службе А.ЛЕБЕДЕВА, 26 ноября, выступая на международном инвестиционном форуме в Ялте, П.БУРЛАКОВ заявил следующее: «Им (А.ЛЕБЕДЕВЫМ) занимаются соответствующие службы - налоговые службы, которые сегодня видят, что был уход от уплаты налогов. Это ни в одной стране мира ни одному инвестору непозволительно».

В сообщении подчеркивается, что данное высказывание было растиражировано украинскими средствами массовой и вызвало большой резонанс как в Украине, так и во всем мире, так как первый вице-премьер АРК обвинил А.ЛЕБЕДЕВА в совершении тяжкого преступления. Однако эти высказывания являются заведомо ложными, подчеркнули в пресс-службе НРК.

Отмечается, что, во-первых, А.ЛЕБЕДЕВ не является налоговым резидентом Украины. Что касается предприятий группы НРК в Крыму, то они выступают одними из крупнейших налогоплательщиков – в кризисном 2009 г. один только пансионат «Море» заплатил 12 млн. грн. различных налогов и сборов. Работа НРК отмечена многочисленными грамотами и благодарностями государственной налоговой службы Украины «за весомый вклад в пополнение бюджетов всех уровней», в том числе в текущем 2010 году.

Во-вторых, П.БУРЛАКОВ не является руководителем налоговой службы, и не может обладать доказательствами своих высказываний. Более того, назвать человека преступником можно только на основании соответствующего решения суда, уверены в пресс-службе А.ЛЕБЕДЕВА.

«Чиновники должны в судебном порядке отвечать за свои слова. Кроме того, я не исключаю обращения в прокуратуру по факту клеветы и ложного доноса. Тем более, когда это говорится не в частной беседе, а публично, на весь мир. НРК не только исправно платит налоги, но за все годы работы в Крыму не репатриировала ни гривны – небольшие доходы вкладывались в восстановление из руин Театра им. Чехова в Ялте, строительство храма-маяка в Малореченском и объектов социальной инфраструктуры», - подчеркнул А.ЛЕБЕДЕВ.

В качестве компенсации морального ущерба А.ЛЕБЕДЕВ намерен потребовать от П.БУРЛАКОВА выплатить 3 млн. гривен, которые будут перечислены Ялтинскому театру им. А.П.Чехова. Именно в эту сумму ежегодно обходится группе НРК содержание главного очага культуры Крыма, отметили в пресс-службе НРК.

Как сообщал УНИАН, 23 ноября с. г. А.ЛЕБЕДЕВ направил Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ открытое обращение, адресованное председателю Совета министров Крыма Василию ДЖАРТЫ, в котором обвиняет последнего в безразличии к проблемам крупного бизнеса в регионе.

В ноябре т.г. сотрудники Службы безопасности Украины произвели выемку документов в пансионате «Море» (Алушта), подконтрольном А.ЛЕБЕДЕВУ. Пресс-центр СБУ заявил, что выемка производилась в рамках расследования уголовного дела о незаконном решении мэрии Алушты об уменьшении доходной части бюджета города почти на 5 млн. грн.