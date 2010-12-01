Феномен ЮВТ. Ее или страстно любят, или люто ненавидят

Невзирая на то, что Юлия Владимировна Тимошенко давно и ярко вошла в массовое сознание миллионов украинских граждан – она и до сих пор остается одной из наиболее непостижимых, неожиданных и драматичных фигур в политической жизни Украины конца ХХ – начала ХХІ столетия.

Ее энергетику и самоотдачу – вплоть до полного исчерпания сил, до изнеможения – можно сравнить разве что с таким явлением глобальной массовой культуры, как Мадонна. Возможно, неслучайно именно Мадонна создала кинообраз Эвиты Перрон, которую – я убедился в этом во время путешествия по Аргентине – и до сих пор помнят и любят женщины этой удивительной латиноамериканской страны. Вспомним, как часто и друзья, и недруги сравнивали Юлию Владимировну с Эвитой.

В отношении к ЮВТ не бывает нейтральных, серых, безразличных полутонов. Ее – или страстно любят, или люто, упорно ненавидят. Зона нейтрального отношения к ней сужена максимально.

Она для многих – наиболее популярный в народе лидер сопротивления силам зла, символ надежды на пришествие света. Ее образ стал фольклорным, карнавальным в категориях Михаила Бахтина, 115-ю годовщину от рождения которого будем отмечать на днях.

Народ ПРОСТИЛ Юлии Владимировне ее бизнес-прошлое, он ПОВЕРИЛ в ее духовное возрождение, в ее назначение, потому что небесполезной была наука Христова, когда книжники и фарисеи требовали побить камнями грешницу – а Он сказал: «Кто из вас без греха, - пусть первым в нее тот камнем бросит!.. А они, это услышав и совестью укоренные, стали один за другим выходить» (Евангелие от Иоанна, 8:7,9).

Не потому ли Юлия Владимировна стала одним наиболее ненавидимых, подвергающихся травле политиков в болотном пейзаже отечественных борцов за власть. Против нее боролись и борются объединенные силы украинской политической бойни – упитанные в псарнях власти овчарки и недобитые властью оппозиционеры, левые марксисты и правые нацисты, «друзья народа» и ожесточенные украиножоры. Если бы все недруги Юлии Владимировны объединились на платформе борьбы с ней – сложилась бы немалая по силе партия. Партия ненависти к одной из самых ярких и самых талантливых женщин.

Но настоящие партии строятся не на ненависти, а на любви.

Наблюдая за политическими столкновениями в украинской партийной жизни, что скорее напоминают, а может, вскоре превратятся в гражданскую войну «всех против всех», я заметил странную закономерность: женщины, которые считают себя соперницами ЮВТ и выходят на сражение с ней, все как одна становятся похожими на ведьму-мачеху из сказки о Белоснежке, которая всматривается в волшебное зеркальце, ожидая созданного в мечтах ответа, что она (ведьма) самая красивая. Не дождутся...

Здесь мы вступаем в иррациональную область фрейдизма - в черную тень неодолимой женской ревности и неизлечимых комплексов. Это вечная, как человечество, болезнь зависти к той, которой Бог дал так много, – и красоту, и ум, и любовь, и страдание, и вершины успехов, и катастрофы поражений.

Так графоманы завидуют гениальному поэту, не понимая, какую нечеловеческую цену приходится ему платить за звездную судьбу.

Природа мужской враждебности к ЮВТ – другая. Тут главным является доморощенный мачизм, который считает, что не «женское это дело руководить государством»; здесь и растерянность самонадеянных мужских шовинистов, когда вдруг эти господа начинают понимать, что хрупкая женщина имеет больше права на власть, чем они, будучи более решительной, быстромыслящей, компетентной и дальновидной.

Наиболее позорной является категория духовных «жиголо» - политических проституток в мужском подобии, которые примазались к Юлии Владимировне с целью использовать ее влияние и власть (когда власть была) и, решив «свои вопросы», изменили ей.

Конечно, не будем упрощать: есть у ЮВТ и серьезные политические оппоненты другого сорта: это так называемые «молодые волки» новой генерации, которые видят в Юлии Владимировне своего главного конкурента. Они, как показал опыт Народного комитета защиты Украины, не хотят даже и слышать о каких-то общих действиях против тупого бульдозера власти, надеясь, что он уничтожит всех соперников, только не их самих. Какая наивная самовлюбленность и близорукость, какое повторение ошибок 1917-1920-х, 1930-х годов, когда силы, которые могли противостоять коммунизму и нацизму, были умело разделены, рассорены и уничтожены поодиночке...

Забвение истории ведет к ее повторению.

Однако невзирая на всю аморальность и изменчивость подавляющего большинства украинских политиков, Юлия Владимировна Тимошенко имеет верных друзей, которые в час плохих испытаний в прошлом и теперь не бросили ее, не поддались на давление репрессий, подкупы и клевету.

Ведь каждому беспристрастному наблюдателю понятно, что Юлия Владимировна была, есть и остается наиболее опасным оппонентом олигархически-феодального режима новой полукрасной монархии.

Не «молодые волки», которые еще не прошли испытания на стойкость, а именно она является мишенью №1. И после выборов в органы местного самоуправления, невзирая на безумное давление и все электоральные потери, остается бесспорным лидером оппозиции, нравится это кому-то, или нет.

Находясь в большой политике из десяток лет, ЮВТ успела сделать удивительно много, став зрелым государственным деятелем, сдержав во главе правительства наиболее жестокие удары глобального финансового шторма, превратившись в общенационального лидера, признанного в Европе и мире.

Но еще больше – не успела сделать. Чего-то не успела, что-то не дали воплотить в жизнь, чего-то не додумала.

Как человек эмоциональный, рискованный и реактивный она нередко ошибалась. Среди ее стратегических ошибок я бы назвал такие:

- поддержка мессианских претензий Ющенко в 2004-2005 годах;

- попытка создать «ширку» с Партией регионов;

- вера в возможность достижения компромисса из Путиным.

Поражение 2010 года стало немалым испытанием для лидера БЮТ. Поражения такого масштаба ломали не одного государственного деятеля, навсегда выбросывали неслабых людей из безжалостной центрифуги политики, иногда из жизни.

Юлия Владимировна выдержала, о чем свидетельствуют последние события: ее появление на общенациональных политических ток-шоу оказалось в центре внимания общественной жизни, ее блестящая риторика, сарказм, чувство юмора и знание многих горьких истин сегодняшнего государственного бытия опять, как и когда-то, эффективно одолевают ложь, тупость, некомпетентность режима.

Ей много вещей нужно переосмыслить: уроки поражения, системные и кадровые ошибки в построении партийного механизма. Ей еще нужно написать книгу о будущем, о месте Украины в мире. Ей еще нужно заново создать дееспособную партию идеологического, а не бизнесового типа. Ей еще нужно рассказать миру об Украине – об ошибочных иллюзиях и о реальных фактах. Ей еще нужно вернуть власть народа.

Эта красивая хрупкая мужественная женщина – великая дочь украинского народа, исключительное явление в истории нашего государства. Ее нужно беречь, как бережет народ свои величайшие исторические и культурные сокровища.

Надеемся, что Юлия Владимировна Тимошенко сможет сполна выполнить миссию, назначенную ей судьбой.

Юрий Щербак, писатель, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины