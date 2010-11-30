Прокуратура начала проверку автошкол

Прокуратура Киева с 15 ноября начала проверку учебно-воспитательных заведений по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей транспортных средств.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь прокурора города Киева Мирослава МУШКА.

В частности, будет проверено во всех автошколах наличие разрешительных документов на начало работы, получили ли они соответствующие лицензии и прошли ли аккредитацию в Госавтоинспекции, имеют ли их инструкторы и преподаватели необходимую квалификацию, уточнила она.

Как отметила М.МУШКА, решение о проведении таких проверок принято в связи с тем, что основной причиной большого количества дорожно-транспортных происшествий на территории Киева является недостаточная квалификация водителей, их неподобающий уровень знаний правил дорожного движения.

“Каждый, кто решает сесть за руль автомобиля, должен пройти процедуру сдачи соответствующего экзамена. Для этого и работают автошколы, которые предлагают обучение и проводят курсы вождения. Именно от качества этого образования и полученных водителями навыков в начальной автошколе зависит их дальнейшее поведение на дороге”, - подчеркнула М.МУШКА, отметив, что это предопределяет необходимость получения водителями только квалифицированного образования, предъявляет повышенные требования к инструкторам и преподавателям автошкол.

При этом пресс-секретарь сообщила, что с начала проведения проверок автошкол уже выявлены две из них, которые работают без разрешительных документов, у них нет необходимой материальной базы, что лишает возможности подготовить водителей на надлежащем уровне.

Пресс-секретарь прокурора Киева также сообщила, что только за 10 месяцев текущего года на территории Киева произошло 13 дорожно-транспортных происшествий с особо тяжелыми последствиями, в которых погибли 14 и травмирован 61 человек. Зарегистрировано 877 наездов на пешеходов и 746 столкновений транспортных средств, в которых погибли 124 и травмирован 1081 человек.