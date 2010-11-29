«Славута» вылетела в кювет: один погибший, шестеро раненых
Все - мужчины в возрасте от 16 до 24 лет
В Запорожской области в результате ДТП один человек погиб, еще шестеро госпитализированы.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ Запорожского главка милиции, авария произошла в Васильевском районе накануне около 4-х часов утра на автодороге Тополиное – Ульяновка – Белозерка.
20-летний водитель автомобиля «Славута» на вираже не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.
В салоне автомобиля находилось семь человек: водитель и шесть пассажиров - мужчины в воздасте от 16 до 24 лет. В результате аварии все получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы в больницу, где 16-летний пострадавший скончался.
По данным ГАИ, одной из причин ДТП, наряду с нарушением безопасного скоротного режима, стал «перегруз» автомобиля.