«Славута» вылетела в кювет: один погибший, шестеро раненых

В Запорожской области в результате ДТП один человек погиб, еще шестеро госпитализированы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ Запорожского главка милиции, авария произошла в Васильевском районе накануне около 4-х часов утра на автодороге Тополиное – Ульяновка – Белозерка.

20-летний водитель автомобиля «Славута» на вираже не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.

В салоне автомобиля находилось семь человек: водитель и шесть пассажиров - мужчины в воздасте от 16 до 24 лет. В результате аварии все получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы в больницу, где 16-летний пострадавший скончался.

По данным ГАИ, одной из причин ДТП, наряду с нарушением безопасного скоротного режима, стал «перегруз» автомобиля.