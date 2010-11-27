ДТП под Харьковом: 11 погибший, 9 раненых

Вчера, в 18.30 в Харьковской области на 6-ом километре автодороги к аэропорту произошло столкновение автомобиля “ВАЗ-2115” и автобуса “Богдан”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате ДТП водитель автомобиля “ВАЗ” погиб на месте происшествия, а водитель и восемь пассажиров автобуса получили телесные повреждения и были госпитализированы в городскую больницу № 4 Харькова. Продолжается расследование.