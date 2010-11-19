Пограничники Донецкого погранотряда спасли рыбаков в Азовском море

Пограничники Донецкого погранотряда Государственной пограничной службы Украины спасли в Таганрогском заливе Азовского моря троих рыбаков.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь Донецкого погранотряда Эдуард НИКИТЕНКО.

По его словам, трое мужчин в возрасте от 21 года до 38 лет, жители Новоазовского района Донецкой области, еще 17 ноября вышли в море на лодке для проведения ходовых испытаний двигателя. Однако когда мужчины вовремя не вернулись домой, их родные забили тревогу и обратились за помощью к пограничникам.

«Украинские пограничники информировали об исчезнувшем плавсредстве с людьми своих российских коллег, порт Мариуполя, местных рыбаков, и через диспетчерскую службу ГП «Дельта-Лоцман» - все судна в округе», - сказал Э.НИКИТЕНКО.

Он также сообщил, что пограничники организовали взаимодействие с подразделением МЧС Украины, а нарядам на берегу, инспекторам и постам технического наблюдения были определены дополнительные задачи относительно поиска лодки.

«Несмотря на шторм, в район вероятного нахождения пропавшей лодки вышел катер морской охраны BG-105», - добавил Э.НИКИТЕНКО.

В результате предпринятых поисков пограничники совместно с рыбаками за 7 миль от порта Мариуполь обнаружили дрейфующую лодку с людьми, которые активно жестикулировали, чтобы привлечь внимание.

Как выяснилось, на борту лодки закончилось горючее. Найденную лодку с экипажем после почти суточного пребывания в море пограничники отбуксировали к берегу.