Не меньше 60 человек погибли под завалами здания в Индии

По меньшей мере 60 человек погибли, многие оказались под завалами в результате обрушения пятиэтажного здания в Нью-Дели, сообщает Би-би-си.

Спасательная операция длилась всю ночь, однако предполагается, что множество людей по-прежнему остаются под завалами.

"Дом разрушился просто как карточный. Я видел, как люди на верхних этажах цеплялись за оставшиеся целыми стены. Одни отпускали руки и прыгали, ... другие оказались в ловушке", - рассказал очевидец события.

Причины происшествия пока не известны, однако власти Индии не исключают, что фундамент здания просел из-за сильных муссонных дождей.