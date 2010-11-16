Не меньше 60 человек погибли под завалами здания в Индии
07:51, 16 ноября 2010Разное
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"Дом разрушился просто как карточный"
По меньшей мере 60 человек погибли, многие оказались под завалами в результате обрушения пятиэтажного здания в Нью-Дели, сообщает Би-би-си.
Спасательная операция длилась всю ночь, однако предполагается, что множество людей по-прежнему остаются под завалами.
"Дом разрушился просто как карточный. Я видел, как люди на верхних этажах цеплялись за оставшиеся целыми стены. Одни отпускали руки и прыгали, ... другие оказались в ловушке", - рассказал очевидец события.
Причины происшествия пока не известны, однако власти Индии не исключают, что фундамент здания просел из-за сильных муссонных дождей.
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