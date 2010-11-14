На "Галицкий бал" пригласили Виталия Кличко и Влада Яму

В Ивано-Франковске на будущей неделе состоится «Галицкий бал», на который пригласили известных гостей: танцора - Влада ЯМУ и боксера - Виталия КЛИЧКО.

Как передает корреспондент УНИАН, организатором балла выступил Прикарпатский университет имени Василия Стефаника, а состоится он в помещении областного академического музыкально-драматичного театра имени Ивана Франко.

По словам организаторов, основная цель этого мероприятия - воспитание у жителей города культуры танца, популяризация давних традиций Галичины, а также сплочение людей для полезного досуга.

До организации бала приобщился также студенческий Сенат университета. Для участников бала существует дресс-код: для женщин - бальное или вечернее платье; для кавалеров - фрак или темный костюм с галстуком или бабочкой.

Все собранные средства организаторы обещают передать на благотворительные нужды.