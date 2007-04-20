В Крыму под колесами поезда погиб мужчина

В Бахчисарайском районе Крыма под колесами поезда "Москва-Севастополь" погиб пожилой мужчина, 1937 года рождения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Автономной Республике Крым.

Как говорится в сообщении, нечастный случай произошел накануне днем. В 14.25 в Бахчисарайский райотдел МЧС поступило сообщение, что на железнодорожном переезде станции "Самохвалово" поезд смертельно травмировал мужчину. Поезд направлялся в сторону Севастополя.

На месте происшествия работают сотрудники линейного отдела Министерства внутренних дел города Симферополь.