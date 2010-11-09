Алла Пугачева уходит из радиобизнеса

Певица Алла Пугачева уходит из вещательной корпорации "ПрофМедиа" (ВКПМ), где с 2007 года руководила названным в ее честь "Радио Алла", пишет газета "Коммерсант".

О прекращении сотрудничества с Пугачевой сообщил президент ВКПМ.

По словам источника газеты, инициатором разрыва сотрудничества была Пугачева. ВКПМ откажется от использования имени и образа Аллы Пугачевой в оформлении и продвижении радиостанции. По данным источника издания, холдинг планирует запустить на частотах "Радио Алла" в Москве и регионах новый проект, скорее всего, рассчитанный на прежнюю аудиторию - женщин старше 30 лет.

В июле 2007 года ВКПМ совместно с Пугачевой запустили "Радио Алла". Пугачева заняла должность худрука станции, стала ведущей ряда программ и предоставила право на использование своего имени. "Радио Алла" даже удалось войти в топ-20 московских радиостанций.

Комментарий Пугачевой по поводу ее ухода из радиобизнеса газете получить не удалось.