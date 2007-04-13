Школьники спасли из горящего дома женщину с четырьмя детьми

В селе Недайвода Криворожского района Днепропетровской области одиннадцатиклассники местной школы Анатолий ЛЯПОТА, Юрий КОЗАЦКИЙ, Виктор БОВСУНОВСКИЙ и Дмитрий НЕЛУПЕНКО спасли во время пожара мать и четырех ее малышей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Мать и четверо ее детишек – старшему из которых шесть лет, а самому маленькому семь месяцев – очутились в пылающем доме, путь к дверям был отрезан огнем. Именно в этот момент во дворе сельской усадьбы появились четверо школьников, которые неподалеку белили деревья. Ребята принялись носить воду из реки и тушить пожар, а через выбитые стекла окон спасли пострадавшую семью. Огнеборцы МЧС, которым пришлось ехать из Кривого Рога, дотушили пожар, причиной которого стала электропроводка. Пострадавшие были доставлены в больницы Кривого Рога. Одного из мальчиков пришлось перевезти в областную детскую клиническую больницу, где в реанимации его подключили к аппарату искусственного дыхания. Состояние остальных пострадавших врачи оценивают как средней тяжести.