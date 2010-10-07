Университет, принявший Лужкова на работу, может быть оштрафован
05:12, 07 октября 2010Разное
2587 0
Таких зарплат не бывает
Международный университет в Москве будет оштрафован за грубое нарушение трудового законодательства, если подтвердится факт заключения договора с экс-мэром Москвы Юрием Лужковым о его работе в этом вузе за 1 рубль в месяц, сообщает Би-би-си со ссылкой на представителя Федеральной службы по труду и занятости.
Тот подчеркнул, что в соответствии со статьей 133 Трудового кодекса РФ, заработная плата не может быть ниже минимального размера оплаты труда, который в настоящее время составляет 4330 рублей.
Во вторник стало известно, что Юрий Лужков стал деканом факультета управления крупными городами в Международном университете в Москве.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter