Университет, принявший Лужкова на работу, может быть оштрафован

Международный университет в Москве будет оштрафован за грубое нарушение трудового законодательства, если подтвердится факт заключения договора с экс-мэром Москвы Юрием Лужковым о его работе в этом вузе за 1 рубль в месяц, сообщает Би-би-си со ссылкой на представителя Федеральной службы по труду и занятости.

Тот подчеркнул, что в соответствии со статьей 133 Трудового кодекса РФ, заработная плата не может быть ниже минимального размера оплаты труда, который в настоящее время составляет 4330 рублей.

Во вторник стало известно, что Юрий Лужков стал деканом факультета управления крупными городами в Международном университете в Москве.