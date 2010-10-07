Массовые аресты полицейских прошли в Пуэрто-Рико

Свыше 60 пуэрториканских полицейских арестованы агентами Федерального бюро расследований (ФБР) США по связанным с наркотиками обвинениям, сообщает Би-би-си.

В общей сложности обвинения были предъявлены более чем 120 лицам, включая работников тюремных служб и военнослужащих.

В операции по задержанию подозреваемых в коррупции приняли участие сотни агентов ФБР.

Многие из задержанных полицейских обвиняются в обеспечении вооруженной охраны наркоторговцев. Пуэрто-Рико является основным каналом поставок в США запрещенных наркотиков.