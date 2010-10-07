Массовые аресты полицейских прошли в Пуэрто-Рико
01:45, 07 октября 2010Разное
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Обвиняются в охране наркоторговцев
Свыше 60 пуэрториканских полицейских арестованы агентами Федерального бюро расследований (ФБР) США по связанным с наркотиками обвинениям, сообщает Би-би-си.
В общей сложности обвинения были предъявлены более чем 120 лицам, включая работников тюремных служб и военнослужащих.
В операции по задержанию подозреваемых в коррупции приняли участие сотни агентов ФБР.
Многие из задержанных полицейских обвиняются в обеспечении вооруженной охраны наркоторговцев. Пуэрто-Рико является основным каналом поставок в США запрещенных наркотиков.
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