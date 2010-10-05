Милиционер на Жигулях врезался в два бензовоза

В Черкасской области в результате столкновения легковой автомашині с двумя бензовозами погиб один человек, еще один травмирован.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, 4 октября в 20.30 на автодороге Могилев-Подольский - Умань, вблизи с. Кочержинцы Уманского района, автомобиль "ВАЗ-2108", за рулем которого был сотрудник милиции, по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с полуприцепом-цистерной "Heil CO" автомобиля "Ивеко" и грузовиком "Рено-Премиум" с полуприцепом-цистерной "Acerbi".

После столкновения бензовоз "Рено" съехал в кювет.

В результате ДТП водитель автомобиля "ВАЗ" от полученных травм погиб на месте происшествия. Пассажир автомобиля получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу. Ведется следствие.