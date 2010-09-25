Дети учат один-два иностранных языка

В 2008 году 79% учеников начальной школы и 83% учеников старшей средней школы изучали по меньшей мере один иностранный язык.

Об этом свидетельствуют обнародованные сегодня данные Евростата.

При этом самым распространенным иностранным языком, который преподавался как в младшей, так и в старшей школе, была английский.

По данным Евростата, второй иностранный язык в 2008 году изучали 10% учеников начальной школы и 39% учеников старшей средней школы, при этом самыми распространенными были преимущественно французский и немецкий языки.

Самая большая доля учеников, изучающих иностранные языки в младших классах, зафиксирована в школах Люксембурга и Швеции (по 100%), Италии (99%) и Испании (98%).

Самая меньшая доля учеников, которые изучали иностранные языки в начальной школе, - в Ирландии (3%), Нидерландах (32%) и Венгрии (33%).

Среди старшеклассников практически 100% учеников изучают один иностранный язык в школах Чехии, Франции, Нидерландов, Финляндии и Швеции. Самая меньшая доля учеников старших классов, которые изучают один иностранный язык, - в Великобритании (32%) и Ирландии (58%).