Для жителей гор и островов нужны специальные программы

Европарламент выступает за создание четкой политической базы для предоставления помощи малозаселенным регионам, таким как горы или острова.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в резолюции, одобренной сегодня на сессии Европарламента в Страсбурге.

«За» проголосовали 538 депутатов, против - 17, воздержались - 58.

В резолюции отмечается, что, несмотря на то, что в таких регионах проживает не более 10% населения ЕС, эти регионы нуждаются в специальном внимании, в том числе для лучшего использования их ресурсов.

Депутаты подчеркнули, что ВВП должен оставаться ключевым показателем при предоставлении региональной помощи. В то же время они призвали Еврокомиссию и страны - члены ЕС разрабатывать и другие индикаторы, которые могли бы дать более полную картину развития региона.

При этом депутаты также отметили необходимость сохранения специального финансирования из бюджета ЕС для таких регионов и в новом бюджетном периоде, который начнется с 2014 года.