Для жителей гор и островов нужны специальные программы
"За" 538 депутатов Европарламента
Европарламент выступает за создание четкой политической базы для предоставления помощи малозаселенным регионам, таким как горы или острова.
Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в резолюции, одобренной сегодня на сессии Европарламента в Страсбурге.
«За» проголосовали 538 депутатов, против - 17, воздержались - 58.
В резолюции отмечается, что, несмотря на то, что в таких регионах проживает не более 10% населения ЕС, эти регионы нуждаются в специальном внимании, в том числе для лучшего использования их ресурсов.
Депутаты подчеркнули, что ВВП должен оставаться ключевым показателем при предоставлении региональной помощи. В то же время они призвали Еврокомиссию и страны - члены ЕС разрабатывать и другие индикаторы, которые могли бы дать более полную картину развития региона.
При этом депутаты также отметили необходимость сохранения специального финансирования из бюджета ЕС для таких регионов и в новом бюджетном периоде, который начнется с 2014 года.