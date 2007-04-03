В сессионном зале депутаты едят хлебом с сыром и помидорами, запивают минералкой
00:55, 03 апреля 2007Разное
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Народные депутаты в сессионном зале едят хлеб, помидоры, сыр и запивают минеральной водой.
Как передает корреспондент УНИАН, в основном едят народные депутаты из фракции Социалистической партии, которые принесли в сессионный зал три пакета с продуктами. Также возле них есть несколько народных депутатов из фракции Партии регионов Украины.
На данное время продолжается перерыв во внеочередном заседании парламента.
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