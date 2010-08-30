В Запорожской области россиянин откусил инспектору ГАИ палец

В Запорожской области водитель-нарушитель откусил инспектору ГАИ фалангу пальца.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

Инцидент произошел на днях на автодороге Харьков-Симферополь возле села Каменское Васильевского района Запорожской области. Инспектор остановил автомобиль “Lexus”, который двигался со стороны Симферополя в направлении Запорожья со значительным превышением скорости, - измеритель “Радис” зафиксировал скорость 197 км/час.

После остановки транспортного средства инспектор подошел к водителю, представился и попросил передать документы для проверки. Одновременно он объяснил причину остановки автомобиля и сообщил, что составляет административный протокол за нарушение Правил дорожного движения. В это время водитель внезапно схватил инспектора за руку и откусил фалангу пальца, утверждают в ГАИ.

По факту травмирования работника ГАИ проведено служебное расследование, материалы которого направлены в прокуратуру. Инспектор признан потерпевшим. Против водителя, гражданина Российской Федерации, 1962 года рождения, возбуждено уголовное дело.

Продолжается расследование.