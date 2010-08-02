В Евпатории утонула жительница Стамбула

В Евпатории (Крым) во время купания в море утонула 35-летняя жительница г. Стамбул (Турция).

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, также пострадал 39-летний турок, житель Стамбула. Он доставлен в терапевтическое отделение Евпаторийской городской больницы с предварительным диагнозом "состояние после утопления".

Кроме того, в Крыму, в селе Поповка, житель Франции сломал позвоночник, прыгнув в море. Состояние пострадавшего тяжелое.

Также в Евпатории водный мотоцикл травмировал 46-летнего жителя Днепропетровской области. В частности, во время заплыва в маске мужчина вынырнул из воды и попал под водный мотоцикл, в результате чего получил травмы.