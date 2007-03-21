На базе УНИАН будет создан центр NGO

На базе агентства УНИАН будет создан информационно-аналитический центр “ Гражданское общество”.

Как сообщила на круглом столе в агентстве УНИАН координатор центра Татьяна ПЕЧОНЧИК, главная цель проекта - усиление информационного влияния общественных организаций в обществе путем создания информационно-аналитической и организационной инфраструктуры для освещения деятельности и поддержки информационных кампаний неправительственных организаций.

По словам Т.ПЕЧОНЧИК, главной задачей, которую ставит перед собой агентство при реализации проекта, является предоставление равных возможностей всем субъектам гражданского общества для разъяснения их позиции, а также донесения ее до как можно более широкого круга граждан.

Предусматривается, что информационно-аналитический центр “Гражданское общество” будет собирать, систематизировать, обрабатывать и анализировать информацию о деятельности НПО, будет готовить и распространять ее для использования центральными и региональными СМИ, в том числе в виде уже готовых сверстанных газетных колонок, будет осуществлять мониторинг освещения в прессе деятельности общественных организаций, проводить публичные обсуждения и круглые столы на тему повышения эффективности сотрудничества между НПО и СМИ, будет усиливать интерес масс-медиа к работе негосударственных организаций путем проведения среди СМИ конкурса на лучшую публикацию на тему гражданского общества.

По словам Т.ПЕЧОНЧИК, в рамках работы центра также будет выходить еженедельник “Гражданское общество”, где в удобном для СМИ формате будет подаваться информация о деятельности организаций третьего сектора.

В еженедельнике будут размещать такие основные виды материалов: новости, аналитика, интервью, репортажи, социологические исследования. Регулярными в вестнике будут такие рубрики, как “горячая линия”, “актуальная тема недели”, “персонал власти”, “эксперт”, “журналистское исследование”, “точка зрения”, самая “откровенная цитата дня” и др.

Как сообщила Т.ПЕЧОНЧИК, вестник будет выходить 1 раз в неделю, по меньшей мере, на 30 стандартных страницах формата А-4, а также в электронном виде на украинском языке. Вестник электронной почтой будет поступать в 50 центральных и 200 региональных СМИ.

По информации Т.ПЕЧОНЧИК, вместе с вестником в рамках работы центра будет изготовляться и бесплатно распространяться среди районных, городских и областных газет специальная недельная подборка с новостями общественных организаций, технологически приспособленная к форматам А-2 и А-3 и полностью готовая к верстке в условиях региональных редакций и типографий.

Кроме того, на сайте УНИАН будет создан отдельный специальный подсайт “Гражданское общество”.

Также в рамках проекта будет организован цикл ежемесячных пресс-конференций и круглых столов с привлечением представителей общественных организаций.

Информационный компонент проекта будет усилен путем организации ежедневного мониторинга региональных и центральных печатных и электронных СМИ Украины.

“Работа, которую выполняют НПО, недостаточно известна широкому кругу граждан, а общественные организации, которые работают в области развития гражданского общества, часто воспринимаются сообществом как “игроки в абстрактной интеллектуальной игре”, - отметила Т.ПЕЧОНЧИК.

Именно поэтому, по ее словам, чрезвычайно актуальным было и остается оперативное и непредвзятое информирование рядового гражданина о повседневной работе НПО.

Т.ПЕЧОНЧИК также сообщила, что во время разработки концепции проекта его авторами было проведено исследование фокус-группы, в которую вошли 35 общественных организаций из 16 регионов Украины. Результаты исследования свидетельствуют, что подавляющее большинство общественных организаций (68,5% фокус-группы) считает, что украинские СМИ очень мало внимания уделяют освещению деятельности НПО. Они также считают, что среди журналистов существует стереотип восприятия НПО как “карманных” организаций, которые финансируются партиями, властью, иностранными донорами, представление о заангажированности НПО в интересах тех или других субъектов, непонимание цели существования и их деятельности.

Самыми весомыми для налаживания эффективного сотрудничества НПО и СМИ участники фокус-группы назвали, в частности, такие факторы, как наличие в ГО личных связей с журналистами или редакторами; авторитетность ГО у СМИ, креативность и оригинальность акций, которые проводит ГО, финансовые возможности ГО, личные качества лидера ГО.