Как заботиться о животных в жару

Обитателей Черкасского зоопарка от жары спасают обливанием водой и замороженными фруктами и овощами.

Как рассказал корреспонденту УНИАН директор Черкасского зоопарка Евгений ВАН, животные, как и люди, страдают от жары. Поэтому их разными способами пытаются уберечь от последствий высокой температуры.

“Мы пять раз в день поливаем водой животных и вольеры (особенно любят принимать душ страусы), бассейны заполнены до краев. Кормим зверей замороженными фруктами и овощами (это 20-30-литровые глыбы), мяса сейчас они едят меньше, – отметил Е.ВАН. – Тяжелее всех переносят жару медведи, другие животные – легче. Черкасский зоопарк достаточно озеленен, поэтому его обитателям есть куда спрятаться. Это касается и копытных, и крупных животных, и птиц”.

Правда, добавил он, морозильная установка, в которой готовят замороженные лакомства, не справляется. Поэтому руководство заведения заказало холодильное оборудование, которое будет храниться в изолированном помещении. Таким образом, будет возможность закупать мясо по 1,5-2 тонны. В следующем году планируется приобретение холодильников для заморозки большего количества фруктов и овощей.