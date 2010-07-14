Чечетов: в политике, как в футболе - главный тренер расставляет игроков

Заместитель фракции Партии регионов Михаил ЧЕЧЕТОВ уверен, что ситуация связанная, с отставкой Нестора ШУФРИЧА с должности министра по чрезвычайным ситуациям, не приведет к расколу в Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время чат-конференции.

«Если ответить кратко, по-одесски: не дождетесь. Никогда!!!», - сказал М.ЧЕЧЕТОВ.

По его словам, в Партии регионов собрана практически вся украинская элита - менеджерская и управленческая, и спортивная, и научная, и интеллектуальная. «Естественно, все члены фракции Партии регионов – это яркие, неординарные личности, люди, имеющие свою жизненную позицию, свою точку зрения по принципиальным вопросам». – сказал он.

При этом, по словам М.ЧЕЧЕТОВА, «в отличие от наших политических оппонентов, все эти люди умеют играть в единой команде, это командные игроки, способные подчинить свои личные интересы интересам единой команды, которая работает на один результат – поднять экономику и повысить социальные стандарты жизни людей».

Он также отметил, что на сегодняшний день во главу угла при назначении на те или иные направления работы ставились профессиональные качества, управленческий опыт и умение играть в единой команде для достижения конечного результата. «Все остальные критерии имеют второстепенное значение», - сказал М.ЧЕЧЕТОВ.

При этом он напомнил, что когда Виктор ЯНУКОВИЧ поздравлял новоназначенных министров и губернаторов с назначением на высокие должности, он сказал следующее: "Вы все должны понять, что ваше должностное кресло – это не какой-то бонус, это вы не какой-то джекпот сорвали, это не какая-то пожизненная преференция и пожизненная рента, это прежде всего огромная ответственность и колоссальный труд. Пройдет несколько месяцев, и каждый из вас будет отчитываться о своей работе. Судить будем по результатам. Кто не будет справляться – будем подсказывать, помогать. Там, где будут серьезные провалы в работе – произойдет быстрая замена кадров. Власть должна быть эффективной". По словам М.ЧЕЧЕТОВА, в политике, как в футболе, “главный политический тренер страны – президент – на политическом поле переставляет игроков, делает определенные рокировки для достижения главной цели – достичь конечного стратегического результата, поднять экономику и повысить уровень жизни людей”.

Что касается возможного назначения новым руководителем МЧС Виктора БАЛОГИ, М.ЧЕЧЕТОВ отметил, что решение этого вопроса является компетенцией Президента и премьер-министра. «По БАЛОГЕ. Я думаю, здесь возможны варианты, и я бы сказал, тренерскому составу во главе с главным тренером виднее, кто именно на этом участке должен усилить политическую мощь команды», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 10 июля Верховная Рада освободила Н.ШУФРИЧА от должности министра по чрезвычайным ситуациям.

Накануне Президент Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом назначил Н.ШУФРИЧА заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Сам Н.ШУФРИЧ объяснил свое увольнение необходимостью предоставить должность министра новым будущим представителям коалиции. Н.ШУФРИЧ заявил, что его отставка стала результатом договоренностей правящей коалиции с лидером «Единого Центра» Виктором БАЛОГОЙ.