День рождения Януковича — смесь совка и спеси с замашками «братвы»

День рождения Виктора Януковича, обычного чиновника, нанятого гражданами на работу, превратился для небольшой кучки избранных в ярмарку тщеславия, а для многих простых украинцев - в потребность финансировать чужой праздник из своих карманов и необходимость часами выстаивать в многокилометровых пробках из-за перекрытых в честь юбиляра дорог.

Лишь приблизительный подсчет расходов на празднование, которое растянулось на три дня, свидетельствует, что на него пошли сотни миллионов бюджетных гривен. Именно граждане должны оплатить использование двух государственных резиденций - под Киевом и в Крыму, работу целой армии стражей порядка, которые обеспечивали покой сановных лиц, транспортировку гостей Януковича и беспрецедентно роскошный пир для них.

К тому же, 9 июля, чтобы политбомонд льстиво «успел» выразить президенту свое почтение, пришлось фактически приостановить работу высшего законодательного органа — Верховной Рады.

Такой размах праздника беспрецедентен не только для украинской, но и даже для советской истории. Янукович отгулял свое 60-летие громче, чем отмечали 75-летие Леонида Брежнева, или 70-летие Иосифа Сталина.

Среди гостей «праздника» была вся так называемая элита, от олигархов, звезд российской эстрады — до хорошо известных правоохранительным органам.

Соответствующим был и характер мероприятий — смесь совка и спеси с замашками обычной «братвы», которая чувствует потребность показать (конечно, как умеет), что «жизнь удалась».

Думаю, Янукович должен из собственного кармана компенсировать все расходы госбюджета, связанные с празднованием своего дня рождения. Сделать это он может, реализовав полученные подарки.

В целом, в любом демократическом европейском государстве такое «празднование» политика означало бы его мгновенную отставку.

«Праздничное» событие, за которым наблюдала не только Украина, но и ее заграничные партнеры, показало не только крайне низкий уровень политической культуры нынешней власти, но и ее полную моральную деградацию и пренебрежение к согражданам.

Андрей Павловский, народный депутат Украины