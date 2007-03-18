В Восточно-Китайском море пропали без вести 23 человека
14:21, 18 марта 2007Разное
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Столкнулись два сухогруза
Столкновение двух грузовых кораблей произошло сегодня Восточно-Китайском море, сообщает агентство «Ассошиэйтед Пресс» со ссылкой на «Синьхуа».
В результате столкновения один сухогруз затонул. Пропавшими без вести считаются 23 человека. На месте аварии идет спасательная работа, пока спасти удалось шесть человек. Другие подробности не сообщаются.
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