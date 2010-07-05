10 парашютистов погибли еще при взлете

В аэропорту Тузла на юго-востоке Румынии при взлете разбился самолет Ан-2, сообщает Лента.ру.

Самолет принадлежал румынским военным, в нем находились парашютисты, летевшие на учебные прыжки.

По данным Realitatea.net, в результате катастрофы погибли десять человек, трое получили ранения (позже пришло сообщение об одиннадцатом погибшем, найденном под обломками). В то же время AFP приводит слова министра транспорта Румынии Марина Антона, который сообщил о восьми погибших.

Самолет разбился, достигнув конца взлетной полосы. Почти сразу после удара о землю машина загорелась. Троим людям, находившимся на борту, удалось выпрыгнуть наружу - они госпитализированы с различными травмами. Один из пострадавших срочно отправлен в Бухарест.

Среди погибших - командир летной школы ВВС "Аурела Влайку" Николае Жану.