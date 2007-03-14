Президент подписал мораторий на отчуждение имущества профсоюзов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон Украины «О моратории на отчуждение имущества, находящегося во владении Федерации профессиональных союзов Украины», который был принят парламентом 22 февраля 2007 года.

Об этом сообщает официальное Интернет-представительство Главы государства.

Согласно закону, до 1 января 2008 года устанавливается мораторий на отчуждение недвижимого имущества санаторно-курортного, туристического и физкультурно-спортивного назначения и основных средств производства, находящихся во владении Федерации профессиональных союзов Украины, хозяйственных обществ и других субъектов ведения хозяйства, участником (акционером) или основателем которых является ФПУ, акций (доль, паев) хозяйствующих обществ, находящихся во владении ФПУ, а также на передачу в аренду или другое пользование физическим и юридическим лицам имущества, находящегося во владении Федерации.

Кроме того, Законом Кабинету Министров Украины поручено образовать рабочую комиссию при участии народных депутатов, представителей ФПУ, объединений работодателей, Фонда государственного имущества Украины, Счетной палаты Украины, правоохранительных органов, которая в течение месяца после вступления в силу данного Закона должна составить перечень имущества, которое запрещается отчуждать в соответствии с данным Законом, а в течение трех месяцев – провести инвентаризацию соответствующего имущества. Комиссии также поручено определить законность пребывания каждого объекта во владении ФПУ, установить в отношении каждого объекта долю государства, ФПУ, других профсоюзов, субъектов ведения хозяйства, проверить законность отчуждения имущественных комплексов, другого имущества ФПУ, закрытыми акционерными обществами «Укрпрофздравница», «Укрпрофтур».