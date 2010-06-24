Почти канонизованный Президент Янукович

Помните легендарный кадр, где среднестатистический мужчина целует руку Виктору Януковичу? Этот эпизод удачно вклинился в образ верующего лидера Партии регионов и надолго стал "визиткой" избирательной кампании бело-голубых. Однако на днях на ребрендинг ПР, скорее всего неосознанно, покусился губернатор Хмельницкой области Василий Ядуха, который выдал крылатую фразу, что мигом стала топовой на всевозможных Интернет-ресурсах: “Это власть от Бога, и мы должны отбросить в сторону свои политические предпочтения и работать на ее авторитет”. Следовательно подчиненный Януковича намекнул, что пора, мол, подумать окружению Виктора Федоровича о причислении шефа к лику святых. Для этого осталось провести обряд канонизации.

О набожности действующего Президента Украины не стоит лишний раз напоминать: он часто посещает храмы, молится, придерживается календаря христианина. Вспоминаю, как во время президентской гонки-2010 в программе телеканала “Интер” “Большая политика с Киселевым” святые отцы стояли горой за Виктора Януковича и пылко доводили непоколебимость его веры во Всевышнего. А приезд самого российского Патриарха Кирилла в украинскую столицу в день инаугурации Президента Януковича развеял последние сомнения у упорных скептиков. “А может, он действительно от Бога?” – мысленно гадали украинцы. В дополнение митрополит УПЦ Владимир подарил главе государства золотой перстень времен Киевской Руси.

Такое внимание со стороны святых отцов добавляло Виктору Федоровичу уверенности, а церквям УПЦ МП - надежды на крепкую поддержку со стороны государства. Правда, предыдущий Президент Виктор Ющенко де-юре проводил курс “государство вне церкви”, а де-факто - тяготел к Киевскому патриархату во главе с Филаретом. Господин Янукович пока не заявил и не опроверг, что государство – это отдельный от церкви институт.

В областных центрах, а точнее в облгосадминистрациях, традициями предусмотрено распевание панегириков любой власти, без учета, как она работает. Оно и понятно, ведь нужно отрабатывать должность. Кстати, при Ющенко кормчим ОГА достаточно было прочитать для журналистов краткий курс из “Истории Украины”, упомянув фигуры Мазепы, Бандеры, Шухевича, страницы Голодомора и закончить толкованием Конституции Ющенко с двухпалатным парламентом. Это автоматически ставило плюсик в зачетку каждого губернатора.

С Виктором Федоровичем все по-другому. Его подчиненные на местах, извините, ухитряются испортить кашу маслом. За 100 дней деятельности власти Януковича наговорено на семь мешков гречишной шерсти, а, в сущности, результата не видно (я не учитываю харьковские соглашения и другие вопросы “с душком”). Например, на Хмельницком государственном телевидении “Подилля-центр” каждый торник идет программа с губернатором Василием Ядухой. Мне это напоминает своеобразное послание пастора к парафиянам, чтобы те ни за какие деньги не отступили от веры и шли бок о бок с ним. Сама же риторика насыщенна “душевными словесами”: “правительство Азарова-Януковича работает”, “в государстве порядок”, “экономика стабилизируется”, “пенсии выросли” ...

Одна из десяти заповедей Божьих гласит: “Не створи себе кумира”. Поэтому, зачем простому смертному, который временно в общественной иерархии занял высшее место, рисовать нимб над головой?

Виталий Тараненко, г. Хмельницкий.