В Донецкой области нашли радиоактивный мешок

Во вторник в Харцызске Донецкой области в траншее для отвода воды со строительной площадки был найден дермантиновый мешок размером 70х15 см (на нем нанесено "Осторожно радиоактивно", г. Ташкент 1970 г. среднеазиатский "Атомпром"), излучающий радиацию, которая превышает предельно допустимый уровень в 83 раза.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, расстояние к ближайшему жилому дому - 500 м.

Вчера же специалисты спецкомбината "Радон" радиоактивный источник изъяли и отправили на утилизацию.

Согласно замерам областной СЭС, радиационный уровень на почве, где находился источник радиоактивного излучения, не превышает предельно допустимую концентрацию. Угрозы населению и окружающей среде нет.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС Украины в Донецкой области.