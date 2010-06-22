В Кировоградской области взорвался снаряд: один ребенок погиб, трое ранены
10:09, 22 июня 2010Разное
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Игрались во дворе
В селе Люшневатое Голованевского района Кировоградской области на частном дворе вчера вечером произошел взрыв взрывоопасного предмета времен Великой Отечественной войны.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате взрыва погиб один ребенок 2003 г.р., еще трое детей травмированы - 1999 г.р., 2001 г.р. и 2007 г.р., которые с осколочными ранениями (два ребенка - в тяжелом состоянии) госпитализированы в больницу.
Ситуация находится под контролем Главного управления МЧС в Кировоградской области.
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