«Ивеко» протаранил три припаркованные легковушки: пострадали 4 россиян
15:49, 18 июня 2010Разное
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Одна женщина погибла на месте
Сегодня около часа ночи в Днепропетровской области, на автотрассе Красноград–Перещепино–Новомосковск - в ДТП пострадали четверо граждан Российской Федерации, из них одна женщина погибла на месте.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УГАИ в Днепропетровской области.
Водитель автомобиля «Ивеко» с полуприцепом, который двигался в сторону Новомосковска не справился с управлением и протаранил три легковых автомобиля, стоявших на обочине.
Пассажирка одного из припаркованных автомобилей в результате наезда погибла на месте, трое пассажиров другого автомобиля получили травмы и были госпитализированы в больницу.
Проводится следствие.
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