«Ивеко» протаранил три припаркованные легковушки: пострадали 4 россиян

Сегодня около часа ночи в Днепропетровской области, на автотрассе Красноград–Перещепино–Новомосковск - в ДТП пострадали четверо граждан Российской Федерации, из них одна женщина погибла на месте.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УГАИ в Днепропетровской области.

Водитель автомобиля «Ивеко» с полуприцепом, который двигался в сторону Новомосковска не справился с управлением и протаранил три легковых автомобиля, стоявших на обочине.

Пассажирка одного из припаркованных автомобилей в результате наезда погибла на месте, трое пассажиров другого автомобиля получили травмы и были госпитализированы в больницу.

Проводится следствие.