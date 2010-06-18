Тело великого шахматиста достанут из могилы

Верховный суд Исландии постановил эксгумировать останки 11-го чемпиона мира по шахматам Бобби Фишера, сообщает Лента.ру со ссылкой на The Daily Telegraph.

На эксгумации настаивала 31-летняя филиппинка Мэрилин Янг (Marilyn Young), которая утверждает, что Фишер был отцом ее дочери, 9-летней Джинки (Jinky). Она борется за наследство Фишера - особняк в Рейкьявике стоимостью около 2 миллионов долларов. На деньги также претендуют вдова Фишера, гроссмейстер Миеко Ватаи (Miyoko Watai), два его племянника и Соединенные Штаты Америки, которые считают, что шахматист недоплатил налогов в казну.

Суд постановил провести эксгумацию после того, как ему доказали, что незадолго до смерти Фишер посылал Янг деньги.

По исландским законам, жена может претендовать на треть состояния покойного, ребенок - на две трети. Миеко Ватаи утверждает, что жила с Фишером с 2000 года; кроме того, она предъявила брачный контракт, который они составили, когда Фишера в 2004 году задержали при вылете из Японии за незаконное пребывание в стране. Янг заявила, что также жила с Фишером примерно в те же годы, когда он посещал Филиппины.

Роберт Фишер - один из величайших шахматистов XX века; не менее, чем талант, его прославили скандальные выходки. Он стал чемпионом мира в 1972 году и был лишен титула в 1975-м, в 1990-х годах покинул США из-за обвинений в неуплате налогов и нарушении бойкота Югославии, а в начале 2000-х был лишен американского гражданства. Умер в январе 2008 года от почечной недостаточности, похоронен в 50 км от Рейкьявика.