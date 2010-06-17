Табачнику посчитали, в какую копейку влетит его инициатива

Инициатива Министерства образования по внедрению студенческих билетов с электронным чипом для контроля льготных поездок обойдется дороже, чем расходы на компенсацию таких перевозок, пишет еженедельник «Комментарии:».

Как отмечает издание, в системе Минобразования на льготы могут претендовать около 5 млн. чел. Соответственно, необходимо изготовить 5 млн. студенческих и ученических билетов с электронными чипами. Эти расходы могут составлять около 50-60 млн. грн., а в дальнейшем ежегодно необходимо будет выпускать около 0,3-0,5 млн. студенческих и ученических билетов для первокурсников. При этом, отмечает издание, необходимо будет предусмотреть централизованную эмиссию таких билетов, определить компанию, которая будет заниматься их изготовлением с представительствами в каждом вузе или регионе.

Как пишут «Комментарии:», еще один необходимый элемент - разработка программного обеспечения и установка устройств для считывания информации в железнодорожных кассах на почти 2-х тысячах терминалов, а если вдруг накануне следующих выборов коалиция решит распространить льготы для студентов и на межобластные автобусные перевозки, то придется устанавливать такие устройства еще и на терминалах автостанций и автовокзалов, которых насчитывается около 3-х тысяч.

В целом цена вопроса, по мнению специалистов, опрошенных еженедельником, составит около 100 млн. грн. для старта проекта и еще около 10-15 млн. грн. ежегодно для его полноценной реализации.

По мнению источников «Комментариев:» в “Укрзализныце”, инициатива Минобразования имеет право на существование, если ведомство Дмитрия ТАБАЧНИКА после реализации проекта начнет полностью компенсировать расходы на перевозку студентов.

Однако такая задача не отвечает бюджетным возможностям Минобразования, отмечает еженедельник. Так, в 2009 году железной дороги Украины выполнили услуги по перевозке студентов на сумму 148,1 млн. грн., а компенсация от Минобразования составила лишь 38,2 млн. грн. За январь-май 2010 года выполнено услуг на сумму 71,5 млн. грн, а министерство компенсировало только 3 млн. грн., резюмируют «Комментарии:».